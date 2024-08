Il proiettore portatile è un piccolo strumento che nel corso degli anni moltissime persone hanno voluto all’interno della propria abitazione, fortunatamente sul mercato esistono svariate versioni dello stesso dispositivo, così da catturare maggiormente l’attenzione del consumatore medio. Oggi vi parliamo di una super promozione disponibile su Amazon, che propone uno sconto praticamente inedito ed esclusivo.

Il modello attualmente in offerta è chiaramente di un marchio pressoché sconosciuto, nulla toglie però essere di ottima qualità generale, infatti il dispositivo in questione è caratterizzato da una risoluzione nativa in FullHD a 1080p, di marca Yuzino, e lanciato sul mercato direttamente nel corso del 2024. Riesce a collegarsi alla rete internet sfruttando il WiFi con frequenza a 5GHz, passando comunque per la piena compatibilità con il bluetooth, così da poterlo tranquillamente utilizzare alla stessa stregua di un altoparlante esterno.

Proiettore portatile in super offerta su Amazon

Un’offerta a tempo davvero imperdibile, dovete subito pensare di acquistare questo proiettore portatile, infatti il suo prezzo consigliato del periodo sarebbe di 129,99 euro, con una riduzione prevista del 24%, che lo porta a costare solamente 98,79 euro, ma allo stesso tempo l’utente si ritrova a poter applicare un coupon del valore di 30 euro, ciò spinge la spesa a ridursi ulteriormente, sino ad arrivare a soli 68,79 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

A differenza di quanto potreste pensare, nella parte posteriore è presente una buona dotazione di connettori fisici, che estendono al massimo l’usabilità e la versatilità del device. In particolar modo possiamo trovare una porta USB-A classica, oltre ad una HDMI, utilissima per esempio per collegare console, notebook o qualsivoglia altro device con un simile connettore, per trasmettere contenuti di vario genere. Il proiettore portatile è facile da utilizzare all’aria aperta, ma non include una batteria interna.