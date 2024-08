Siamo quasi giunti alla fine dell’estate, eppure i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano continuano a proporre numerose offerte di rete mobile, una più interessante dell’altra. Tra questi operatori telefonici, ricordiamo ad esempio l’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Quest’ultimo vanta infatti anche adesso un catalogo di offerte di rete mobile molto basso e soprattutto a basso costo. Come novità di quest’anno, poi, l’operatore sta proponendo anche offerte mobile con supporto alla connettività 5G.

ho Mobile stupisce anche a fine agosto con tante offerte a basso costo

Anche per queste ultime settimane estive, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile sta proponendo un catalogo di offerte mobile a basso costo. Come già accennato in apertura, alcune di queste offerte arrivano a supportare anche la navigazione sulle nuove reti di quinta generazione. Queste nuove offerte sono sempre a basso costo, nonostante questa piccola novità.

Nello specifico, gli utenti potranno attivare l’offerta di rete mobile denominata ho 9,99 200 Giga. Come suggerisce anche il nome , questa nuova offerta a basso costo arriva ad includere fino a ben 200 GB di traffico dati, validi come già detto per navigare con le nuove reti 5G. Nel bundle di questa offerta, sono poi sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Per questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo di 9,99 euro al mese.

Ci sono poi al momento disponibili tante altre offerte di rete mobile. Una delle più convenienti è senz’altro l’offerta denominata ho 5,99 100 Giga. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere fino a 100 GB di traffico dati validi questa volta per navigare sulle normali reti 4G. Nel bundle di questa offerta rimangono poi sempre inclusi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. In questo caso il costo da sostenere sarà ancora più basso, dato che è pari a soli 5,99 euro al mese.