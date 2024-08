Per i dispositivi Android, WhatsApp ha in programma un aggiornamento molto interessante. La versione dell’app in questione è la beta 2.24.17.10 ed introduce una funzione inedita. A riportare la notizia è WABetaInfo. Secondo quanto riportato sembra che gli sviluppatori di WhatsApp stiano per implementare gli avatar all’interno dell’applicazione. Come si integra tale opzione e quali funzioni extra fornirà agli utenti? Scopriamolo.

Gli avatar arrivano anche su WhatsApp

L’opzione in arrivo sull’app di messaggi si presenta con caratteristiche diverse rispetto a quella già presente. Al momento, infatti, gli utenti possono utilizzare gli avatar come immagine del profilo. Con il nuovo aggiornamento, invece, gli avatar costituiranno a loro volta un’immagine del profilo. Quest’ultima sarà accessibile con uno swipe.

Nel dettaglio, gli utenti potranno osservare gli avatar dei propri contatti recandosi nella schermata delle informazioni delle chat. Come accennato basterà effettuare uno swipe sull’immagine di profilo. Quest’ultimo aggiornamento è la prova che gli sviluppatori di WhatsApp intendono impegnarsi per promuovere maggiormente l’uso degli avatar in svariati contesti.

A tal proposito, infatti, sembra che sia previsto un ulteriore aggiornamento dell’aspetto stesso degli avatar. Quest’ultimo fornirà agli utenti la possibilità di personalizzare ulteriormente il loro aspetto. Al momento non è ancora chiaro se quest’ultima novità arriverà in contemporanea con quello in quesitone, o se arriverà in seguito. D’altronde non ci sono state dichiarazioni ufficiali a riguardo da parte di WhatsApp. Dunque, non è possibile rilasciare informazioni sicure.

La stessa funzione relativa all’arrivo degli avatar nelle immagini del profilo non è ancora pronta. Nella beta dell’app è ancora alle prime fasi e non è chiaro quanto tempo sarà necessario affinchè arriverà nella versione stabile di WhatsApp. Le tempistiche potrebbero essere svariate e per il momento è possibile solo effettuare delle ipotesi. Saranno le dichiarazioni ufficiali da parte di WhatsApp a chiarire qual è la strategia di Meta riguardo la sua applicazione per messaggi.