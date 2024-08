Samsung: nuove batterie allo stato solido per le auto elettriche

Samsung ha presentato una nuova generazione di batterie allo stato solido che potrebbero cambiare le sorti dei sistemi di ricarica delle auto elettriche. Questa tecnologia tanto innovativa potrebbe portare ad un livello di autonomia dei veicoli elettrificati fino a 1000 km e tempi di ricarica ridotti ad appena 9 minuti. Il nuovo sistema dovrebbe iniziare ad essere prodotta dal 2027. Potrebbero essere un passo in avanti enorme rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio.

Le nuove batterie allo stato solido di Samsung sostituiscono l’elettrolita liquido con un elettrolita solido. Questo viene realizzato in materiale ceramico o composito. Tale caratteristica riduce il rischio di incendi, migliora la stabilità elettrochimica e regala prestazioni più omogenee nel tempo. In positivo porta anche ad una maggiore sicurezza e durata. La densità energetica superiore inoltre permette di ridurre le dimensioni e il peso delle batterie. La riduzione le rende ideali per l’impiego in veicoli elettrici della gamma più alta.

Batterie Samsung per migliori prestazioni delle auto elettriche

La produzione di queste batterie non sarà economica, ma il loro impiego iniziale in veicoli premium non rende il costo un grande ostacolo. Samsung ha iniziato a fornire campioni di queste batterie a diverse case automobilistiche, ricevendo anche già feedback: tutti positivi. Anche se l’azienda ha rivelato i nomi dei partner, date però le aziende con cui ha collaborato in passato si suppone queste possano essere Stellantis, General Motors e Hyundai. Durante lo SNE Battery Day 2024 a Seoul, Koh Joo-young, vice presidente responsabile di Samsung SDI ha dichiarato che l’azienda ha ricevuto riscontri positivi dai clienti sin dalla fine dello scorso anno. Ciò rafforza l’interesse delle case automobilistiche, che vedono nelle batterie allo stato solido un’opportunità per migliorare le prestazioni.

La concorrenza in questo campo si sta però intensificando. PowerCo infatti, società parte del Gruppo Volkswagen, e QuantumScape hanno annunciato un accordo per l’industrializzazione di batterie al litio-metallo allo stato solido di nuova generazione. Grazie a tutte queste sperimentazioni e l’avvento delle batterie di Samsung, il futuro dei veicoli elettrici sembra sempre più orientato verso tecnologie avanzate tali da cambiare drasticamente il mercato e l’opinione verso tale tipologia motorizzazione.