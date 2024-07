Poco più di un mese dopo la presentazione di Apple Intelligence alla WWDC, nuovi dettagli emergono sulla piattaforma di intelligenza artificiale destinata a integrarsi in iOS 18. È importante sottolineare che, almeno inizialmente, non supporterà la lingua italiana.

Apple Intelligence non è una semplice funzionalità, ma una piattaforma di intelligenza artificiale che si integrerà profondamente nei dispositivi dell’azienda di Cupertino. Dagli iPhone ai Mac e agli iPad. Come sempre, l’azienda punta sull’ecosistema e sull’integrazione tra i suoi prodotti, garantendo un’esperienza coerente e fluida. In linea con lo stile Apple, la protezione della privacy dell’utente è al primo posto. L’azienda ha collaborato con partner esterni come OpenAI per ChatGPT e forse con Gemini di Google, mantenendo comunque un controllo totale sui dati, anche quando le API saranno integrate in app di terze parti.

Apple Intelligence è alle porte: ecco cosa sappiamo

Le funzionalità della piattaforma AI per i dispositivi compatibili sono numerose. Tra le novità più interessanti c’è la trascrizione dei memo vocali, eliminando la necessità di app di terze parti per questo scopo. Inoltre, sarà possibile registrare e sintetizzare le telefonate. Anche l’app Mail beneficia di nuove funzionalità legate alla produttività, come la correzione automatica dei documenti, il miglioramento della sintassi e della grammatica, la generazione di riassunti e la riformulazione dei testi delle e-mail.

Un’altra funzione innovativa è Image Playground, che permette di creare immagini partendo da descrizioni testuali, simile a DALL-E. Apple Intelligence può anche trasformare schizzi o scarabocchi in immagini complete, tenendo conto dello stile e delle preferenze dell’utente. L’app Foto, inoltre, sarà dotata di un nuovo sistema di ricerca che contestualizza il contenuto delle immagini e dei video. Anche Siri beneficerà della nuova piattaforma diventando più intelligente nelle sue risposte ai comandi degli utenti.

Nonostante tali miglioramenti, ci sono alcune perplessità. La decisione di escludere milioni di iPhone dalla compatibilità con Apple Intelligence ha deluso molti utenti. Soprattutto chi ha acquistato un iPhone 14 Pro o Pro Max solo due anni fa. L’azienda ha giustificato tale scelta affermando che Apple Intelligence richiede almeno il chipset A17 Pro per funzionare efficacemente. Sembra che questa mossa sia pensata anche per promuovere i modelli più recenti. Resta da vedere come e quanto frequentemente verranno aggiornati i modelli di AI, una sfida cruciale considerando la rapidità con cui evolve il settore dell’intelligenza artificiale.