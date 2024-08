Ritorniamo nel mondo delle automobili soprattutto nell’ambito dell’elettrico che attualmente sta ritrovando particolare sviluppo attraverso le nuove tecnologie che si stanno sviluppando. Ad esempio si è cominciato da un modello come la Volvo Elbil.

Modello storico che ha dato il via alla strada elettrica per le autovetture fino ad arrivare ai modelli classici di oggi.

Volvo Elbil, una mano per il futuro?

Il nuovo modello elettrico di Volvo ovvero la EX30 è rientrato tra le auto più apprezzate di questo ultimo periodo. Questo SUV compatto permette di avere un rapporto prezzo/prestazioni davvero ottimale ed estremamente attraente per la sua categoria. Oltre a questo, esso predispone di altra qualità non da poco come comfort e un design fantastico. Essa però deve ringraziare la Volvo Elbil, la quale è stata lei a dare l’idea per questo veicolo.

Come già detto è proprio questo modello ad essere la nonna di tutte le Volvo elettriche presenti. Essa è lunga 2,46 m, e nasce soprattutto come esperimento del brand, quale finanziato parzialmente da Televerket.

La Volvo Elbil predispone di dodici batterie da 6 volt che permettono un ottima alimentazione del veicolo e regalandogli un’autonomia di 50 km ovvero 2 ore di guida. I due vecchi prototipi presentati nel 1976 ritrovavano il loro utilizzo nel percorrere piccoli tragitti. Utili per consegnare della posta o aiutare lo staff.

Visto che questi due esemplari di Volvo Elbil non sono auto per il pubblico, non hanno delle forme e un design particolarmente attraente. Questi modelli sono stati costruiti con elementi presi delle Volvo di quel periodo, come ad esempio le maniglie delle porte che venivano dai modelli 240.

Per quanto riguarda la sicurezza oggi la Volvo predispone di 4 cinture di sicurezza e i poggiatesta per i passeggieri anteriori, cose che oggi sono scontate ma tenendo in conto il periodo in cui stiamo ragionando non sono scontate.