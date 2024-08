Le nuove cuffie sviluppate dalla Sony sono molto innovative e verranno pubblicate a breve anche perché sono state rilasciate le caratteristiche costruttive e tecniche del modello. Il modello in questione è il WF-C510 che andrà a surclassare il C500, ultimo modello in questione. Per questo modello Sony ha voluto migliorare quello che aveva già fatto sulle C500 dato che saranno le principali protagoniste del mercato.

Il design è rimasto lo stesso ma comunque sono stati migliorati i bordi ed è stato inserito un pulsante per impartire i comandi in modo semplice e veloce. All’ interno della confezione saranno presenti tre modelli di gommini in modo da potersi facilmente adattare alle caratteristiche dell’ orecchio. Gli auricolari sono riposti nella custodia a scrigno dove verranno ricaricati dalla custodia stessa e quest’ ultima potrà essere ricaricata con cavo USB-C.

Sony, ecco le caratteristiche tecniche degli auricolari

Gli auricolari sono stati progettati per resistere all’ acqua con la protezione IPX4, avranno la funzione Bluetooth multipoint che permette di collegare contemporaneamente due dispositivi. In più è stata inserita la modalità Ambient Sound che permette di sentire i suoni dell’ ambiente; l’ autonomia è di 22 ore totali. Sono disponibili sul mercato con tre colorazioni diverse: verde, bianco e nero. Il prezzo di vendita non è stato ancora stabilito da Sony, ma poiché il modello C500 è stato presentato a 99,99€, probabilmente il prezzo sarà molto vicino a quest’ ultimo. Per questo modello vedremo cosa deciderà l’ azienda, ma comunque sarà proporzionato alle caratteristiche e alle funzionalità che sono state presentate.

I nuovi auricolari hanno un tocco in più rispetto ai classici con lo stelo e miglioreranno la versatilità. Questi auricolari potranno garantire efficienza e autonomia grazie alle nuove funzioni e alle capacità che queste cuffie possono offrire a pubblico anche se con qualche elemento estetico in più.