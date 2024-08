Per tutte le persone che abitano in città grandi e a cui serve un veicolo piccolo e snello con il quale girare tutta la città insieme ad un amico la Smart ForTwo è sempre stata l’esempio perfetto da usare.

Adesso pero il veicolo in questione purtroppo chiude la sua storia lasciandosi alle spalle notevoli anni sul mercato.

Smart ForTwo, addio per sempre?

Dopo la consegna dell’ultimo esemplare di questo storico veicolo nel mercato italiano, si chiude la porta di una storia fantastica durata ben oltre 25 anni. Periodo e anni in cui questo fantastico veicolo ha regalato e impresso una nuova concezione di mobilità cittadina.

Sempre rimanendo in ambito di città la Smart ForTwo con le sue dimensioni compatte, è diventata il protagonista di tutti i centri urbani di molte grandi città. Con l’arrivo successivamente della versione elettrica, essa ha sbloccato l’accesso anche alle zone dove le altre auto non potevano accedere.

Il successo regalato alla Smart ForTwo prese i suoi step iniziali da un concept ingegneristico davvero unico. Affermato e confermato anche grazie alle relative campagne innovative.

Con il tempo gli automobilisti hanno imparato ad amarla per la sua forma ma anche per i suoi diversi look. Ben 60 sono le serie speciali esclusive, che fanno riferimento sia per versioni italiane che internazionali.

Parlando di eredi, l’erede della Smart ForTwo è già inquadrato e prenderà il nome di Smart #2. Veicolo che prenderà spunto dal suo predecessore visto che si tratta di una vettura elettrica davvero piccola, utile per la mobilità cittadina.

Visto le sue dimensioni la nuova Smart non sarà costruita sulla piattaforma SEA, la quale è stata già utilizzata dalle sue sorelle ovvero la #1 e la #3. Quindi sarà di obbligo predisporre un nuovo telaio specifico. L’unica cosa che manca è solo risolvere il problema con la sostenibilità, del resto il nuovo veicolo sarà pronto per il suo debutto.