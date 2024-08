Vodafone distrugge Iliad e TIM con le Silver: c'è un REGALO gratis

Quando i gestori più importanti salgono in cattedra è davvero difficile spodestarli e questo lo sta dimostrando anche Vodafone con le sue grandi offerte. Il gestore colorato di rosso che è riuscito ad accaparrarsi gran parte del pubblico anche in giro per l’Europa, ora vuole ristabilire il contatto con tanti utenti italiani scappati via. L’attenzione di questi ultimi sta infatti ritornando alla carica proprio perché l’azienda ha rilasciato due offerte straordinarie che potrebbero risvegliare vecchi amori.

Vodafone riparte infatti durante questa estate con la sua campagna dedicata alle due offerte Silver, entrambe piene di contenuti e soprattutto molto convenienti.

Vodafone si prende la rivincita sugli altri gestori con le sue due offerte della gamma Silver

Qualcuno ricorderà il periodo di fine 2023 quando le offerte Silver di Vodafone dominarono gli altri gestori. Quelle stesse offerte sono state ripristinate appositamente per mettere legno in cascina in previsione del prossimo autunno ma soprattutto del prossimo inverno. Gli utenti adesso, avendo un po’ di tempo libero in più e soprattutto la voglia necessaria che arriva dall’estate, potrebbero essere più pronti e contenti di cambiare gestore. Per questo motivo Vodafone ambisce a rubare tanti utenti alla concorrenza e vuole farlo nel più breve tempo possibile con soluzioni per cui ne valga la pena. Le due offerte attualmente disponibili sono presenti online solo per alcuni clienti e non per tutti.

Entrambe le offerte Silver di Vodafone garantiscono ogni mese minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS. La prima costa 7,99 € al mese, mentre la seconda va pagata 9,99 € al mese. Per quanto riguarda i giga, la prima arriva a 100 in 4G mentre la seconda a 150 in 4G.

Queste offerte di Vodafone consentono di guadagnare anche 50 giga in più tutti i mesi solo scegliendo il servizio di ricarica automatica Smartpay. Inoltre solo per il primo mese gli utenti potranno pagare le due offerte 5 € invece che il prezzo pieno.