Negli ultimi giorni, Vodafone Italia ha intensificato la sua strategia per attrarre i clienti che hanno abbandonato il servizio, lanciando una promozione particolarmente interessante. La campagna si concentra sull’offerta Vodafone Silver, un pacchetto che spicca per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo e per i numerosi vantaggi riservati a chi decide di tornare all’operatore.

La nuova offerta Vodafone Silver per gli ex clienti

L’offerta Vodafone Silver, disponibile al prezzo di 6,99 euro al mese, emerge come una delle proposte più vantaggiose del mercato della telefonia mobile. Per questo prezzo, gli utenti possono usufruire di 100 GB di traffico dati mensili, utilizzabili anche sulle avanzate reti 5G, che garantiscono una navigazione rapida e affidabile. Ma la generosità della tariffa non si ferma qui: la Vodafone Silver include anche SMS illimitati e chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, assicurando una comunicazione senza paura della bolletta.

Un ulteriore punto di forza dell’offerta è rappresentato dai minuti internazionali inclusi. Gli utenti possono chiamare fino a 300 minuti verso un’ampia selezione di paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Cina, rendendo la proposta particolarmente attrattiva per coloro che hanno contatti frequenti all’estero, sia per lavoro che per motivi personali.

La promozione è riservata a un gruppo selezionato di ex clienti, contattati tramite una campagna di SMS mirati. Il messaggio, inviato da Vodafone, informa: “Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 2.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 12/08. Dettagli e costi: voda.it/web15”.

Questa manovra di marketing è pensata per recuperare la fedeltà di chi ha scelto altri operatori in passato. Puntando su una proposta completa e competitiva, Vodafone dimostra il suo impegno a offrire servizi di alta qualità a tariffe accattivanti, cercando così di riconquistare i clienti persi e rafforzare la propria posizione sul mercato in questa torrida estate di offerte telefoniche.