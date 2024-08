L’operatore telefonico italiano Vodafone ci riprova e cerca di far tornare a sé tanti ex clienti che hanno deciso in passato di cambiare operatore. Per stuzzicare i propri ex clienti, l’operatore ha pensato bene di proporre per questa estate l’attivazione di uno dei suoi cavalli di battaglia. Ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver. Quest’offerta è stata proposta nel tempo in svariate versioni, ma ora l’operatore ha deciso di proporla nella sua versione da 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone tenta ancora una volta i suoi ex clienti con l’attivazione dell’offerta Vodafone Silver

In queste ultime settimane di caldo estivo, l’operatore telefonico italiano Vodafone sta tentando i suoi ex clienti a tornare attivando un’offerta che ben conosciamo e che ha dell’incredibile. Ci stiamo riferendo alla super offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver. Quest’ultima offerta, come già accennato, è stata proposta diverse volte in passato e soprattutto è stata proposta in diverse versioni , una più interessante dell’altra.

Questa volta, gli ex clienti dell’operatore telefonico potranno attivare l’offerta mobile Vodafone Silver nella versione da 6,99 euro al mese. Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione un vasto bundle di traffico dati, comprendenti fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Gli utenti avranno anche l’opportunità di utilizzare fino a 300 minuti di chiamate verso diversi paesi internazionali, tra cui Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco.

Come spesso accade , l’operatore telefonico Vodafone ha avviato una apposita campagna SMS per informare i suoi ex clienti di questa opportunità, ecco qui di seguito l’sms inviato dall’operatore ai suoi ex clienti:

“Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e sms illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 2.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 01/09. Dettagli e costi: voda.it/web15”.