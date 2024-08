TikTok, nuovo aggiornamento: chat di gruppo e nuovi adesivi in arrivo

Ad oggi il social più utilizzato dai giovani, oltre ad Instagram, è sicuramente TikTok, una piattaforma che sta facendo tanto parlare di sé. Le persone sanno benissimo cosa sta succedendo e soprattutto che ben presto, negli Stati Uniti in particolare, il celebre social potrebbe scomparire del tutto. Nel frattempo però TikTok proprio non vuole tirare i remi in barca ed è per questo motivo che continua ad aggiornarsi con funzionalità molto interessanti e migliorando quelle già esistenti.

La notizia delle ultime ore è che il colosso ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità che garantirà al pubblico l’utilizzo delle chat di gruppo. Al loro interno potranno esserci fino a 32 persone, ma solo dai 16 anni di età in su. Al loro interno si potranno condividere tutti i contenuti di TikTok, come ad esempio i video che in genere le persone si inviano anche su WhatsApp. L’obiettivo della piattaforma dunque è quello di continuare a generare traffico al suo interno, dando al pubblico una sorta di luogo di ritrovo.

TikTok lancia i gruppi e anche dei nuovi adesivi personalizzati

L’arrivo delle chat di gruppo su TikTok segna dunque l’inizio di una nuova era per il celebre social. Chi vuole avviare una nuova chat di questo genere, deve scegliere il pulsante Inbox, toccando poi la voce Chat e in seguito selezionando i contatti da includere. Per dare vita alla chat di gruppo bisognerà poi premere “Avvia chat di gruppo“. All’interno del gruppo possono partecipare solo le persone che si seguono su TikTok.

Per gli utenti maggiorenni inoltre la piattaforma sta implementando la possibilità di creare degli adesivi personalizzati. Questo aspetto però è ancora in fase di elaborazione e ben presto dovrebbero esserci nuovi aggiornamenti sul suo utilizzo. L’obiettivo di TikTok è molto chiaro: vuole rendere le cose difficili a tutte le altre piattaforme su piazza.