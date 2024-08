A poche settimane dall’annuncio della data di lancio degli iPhone 16, l’attenzione va già oltre. Le voci sugli iPhone 17 aumentano giorno dopo giorno fornendo dettagli decisamente interessanti sulle mosse che Apple potrebbe avere in serbo per il prossimo anno. La notizia più recente riguarda l’addio al modello Plus, che sarà sostituito da un inedito iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air: cosa sappiamo sul melafonino del 2025

Pur trattandosi di una novità ancora lontana dal prendere vita e quindi frutto di ipotesi avanzate da analisti e leaker, l’idea che Apple decida di abbandonare il suo iPhone Plus in favore di un nuovo modello inedito ma dal design innovativo non sembra del tutto improbabile.

Nei mesi scorsi sono trapelate diverse anticipazioni sulla possibilità che Apple decidesse di proporre un iPhone 17 Slim, adesso si parla invece di un iPhone 17 Air. Il riferimento potrebbe essere allo stesso modello, il cui nome sta creando parecchia confusione. Nell’attesa di ricevere conferme da parte della stessa azienda tramite l’emergere di brevetti o altre documentazioni, sono comunque trapelate alcune informazioni sulle presunte specifiche tecniche del melafonino in arrivo nel 2025.

Stando alle anticipazioni, l’iPhone 17 Air avrà un display OLED ProMotion da 6,65 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. A renderlo particolare sarà la sua struttura particolarmente sottile e la probabile scelta di Apple di posizionare un unico sensore fotografico posteriore al centro della scocca.

La novità potrebbe conquistare una porzione non indifferente di utenti ma il costo ipotizzato non lascia ben sperare. Si dice, infatti, che il prezzo di partenza sarà di ben 1299,00 dollari, una cifra che lascia a desiderare se considerato che il costo di partenza di un modello Pro ammonta a 1239,00 euro.

Apple dovrà rendere decisamente unico e innovativo il suo iPhone 17 Air per poter invogliare gli utenti a procedere con l’acquisto. Nei mesi a venire avremo sicuramente l’opportunità di scoprire quali novità intende sfoggiare il colosso di Cupertino.