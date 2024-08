Netflix, SUPER spoiler delle serie TV in uscita: sono trapelate sul web

La maggior parte delle notizie che stanno riguardando le piattaforme di streaming passano in genere dalle parti di Netflix. Il colosso questa volta sembra uno dei più chiacchierati di tutti ma non per qualcosa di positivo. Stando a quanto riportato infatti Netflix avrebbe subito un vero e proprio super spoiler di alcuni dei suoi contenuti in arrivo nei prossimi mesi. Un leak avrebbe portato infatti a far trapelare tante delle sue produzioni tra serie TV e anime.

Addirittura sarebbero stati spoiler, con pubblicazione sul web, ben 3 episodi della celebre serie TV Stringer Things. Inoltre l’intera seconda stagione di Arcane avrebbe subito la stessa sorte ma sono anche molti altri i titoli ad essere stati spoilerati. Durante le ultime ore è arrivato perentorio il commento di Netflix in merito alla scottante faccenda:

“Un portavoce di Netflix ha comunicato a TheWrap giovedì sera che uno dei partner di post-produzione è stato violato, causando la diffusione online di riprese di diversi nostri titoli. Il nostro team sta adottando misure decise per rimuovere i contenuti trapelati“.

Netflix chiarisce la situazione, intanto i contenuti sono finiti online

Dopo che Netflix ha chiarito la situazione parlando di un partner in particolare, ecco che Iyuno (il partner di cui si parla) è venuto fuori con un comunicato:

“Iyuno è al corrente del recente incidente di sicurezza, che ha comportato l’accesso non autorizzato a contenuti riservati. La protezione della riservatezza dei nostri clienti e la sicurezza dei loro contenuti sono la nostra priorità assoluta. Stiamo conducendo un’indagine approfondita su questa violazione per ridurre i rischi e individuare i responsabili. Forniremo ulteriori aggiornamenti e chiarimenti non appena saranno disponibili informazioni rilevanti“.

Secondo quanto riportato anche da un’altra fonte, sarebbero oltre 45 i file multimediali che sarebbero trapelati in rete. Si sta cercando in questo momento di arginare il fenomeno per evitare ulteriori danni.