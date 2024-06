TikTok sfida Instagram: arriva improvvisamente la nuova app Whee

Sebbene in questo momento l’obiettivo di TikTok sia quello di tenersi stretto il mercato degli Stati Uniti dopo il ban imposto dal governo USA, sono arrivate delle novità molto interessanti. ByteDance, l’azienda obbligata a vendere, avrebbe infatti deciso di puntare a sfidare Instagram. È stata ufficializzata infatti una nuova applicazione social che somiglia tantissimo a quella di photo-sharing di Meta.

Questa si chiama Whee ed è ora disponibile per tutti coloro che hanno un dispositivo Android in alcuni paesi selezionati. Ci sono tanti paesi in cui l’applicazione lanciata da TikTok non è disponibile e tra questi ci sono anche gli Stati Uniti. Stando a quanto riferito dagli sviluppatori, Whee “è una nuova app social creata per mantenerti in contatto con i tuoi amici più cari attraverso i momenti spontanei della vita“.

Anche questa definizione lascia intendere la grande similitudine con Instagram, che infatti consente di scattare foto e registrare storie durante la vita quotidiana.

TikTok sfida Instagram con Whee: ecco cosa sta succedendo

La nuova applicazione molto simile a Instagram è frutto di una mossa davvero particolare da parte di ByteDance. Recentemente infatti era stata ufficializzata TikTok Notes, già molto simile ad Instagram, per cui adesso tutti cercano di spiegarsi l’arrivo di Whee. Secondo quanto riportato, questa piattaforma utilizzerà un approccio più personale permettendo solo agli amici di poter vedere ed interagire con le foto scattate.

Almeno per il momento il motivo dell’esistenza di questa nuova applicazione resta sconosciuto e poco chiaro per molti aspetti. Per quanto concerne il lancio invece sembra trattarsi di una distribuzione graduale, la quale dovrà far capire diverse cose. Una di queste sarà capire se TikTok renderà disponibile questa piattaforma in giro per tutto il mondo o se si tratta di un semplice test per capire il momento del mercato. Ben presto verranno fuori diversi nuovi aspetti in merito.