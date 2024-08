1Mobile lancia una nuova e vantaggiosa offerta per il mercato delle telecomunicazioni. Stiamo parlando della “Speed 5G 120″. Questo pacchetto è rivolto sia ai nuovi clienti che a coloro che decidono di passare da altri operatori, e propone una serie di benefici particolarmente allettanti. La promozione include 120 GB di traffico dati in 5G al prezzo di 7,90€ al mese. Con il primo mese completamente gratuito per chi effettua la portabilità. In più, il più offre minuti illimitati e 50 SMS inclusi. Così da renderla una scelta interessante per chi cerca un servizio completo e conveniente.

1Mobile: dettagli e condizioni della promo

Il costo di attivazione per questa offerta è di 5€ per chi passa da un altro gestore e di 7€ per le nuove SIM. È importante notare che la navigazione in 5G è garantita solo se si soddisfano tutti i requisiti tecnici. In caso contrario, si passerà alla rete 4G. La promozione si rinnova automaticamente ogni mese. Ma il traffico non utilizzato non sarà trasferito a quello successivo. In più, se si richiede una portabilità, deve essere completata entro 30 giorni dall’attivazione per poter usufruire della mensilità gratuita. Altrimenti, verrà addebitato il costo del primo rinnovo.

La tariffa “Speed 5G 120” è disponibile fino al 18 agosto 2024 e si rinnova automaticamente. Come detto, il traffico non utilizzato non è cumulabile. È importante sapere che, in caso di superamento della soglia dei dati inclusi, il costo per ulteriore traffico è di 0,50€ per 100MB.

L’offerta è compatibile poi con vari extra e può essere disattivata tramite l’area riservata del sito o l’app di 1Mobile. Ad ogni modo, si consiglia di verificare la compatibilità con alcuni dispositivi. Poiché potrebbero esserci limitazioni con apparecchi di marche specifiche come Blackberry e alcuni modelli di Brondi e Wiko. In caso di credito insufficiente, la promo sarà sospesa e potrà essere riattivata solo dopo una ricarica adeguata.