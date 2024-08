PlayStation ha recentemente annunciato l’arrivo di un nuovo controller wireless, stiamo parlando della limited edition di Dual Sense In versione Astro Bot, il cui arrivo nei mercati di vendita è previsto ufficialmente per il 6 settembre 2024, in concomitanza con l’uscita dell’omonimo gioco Astro Bot per PS5.

La notizia ha ovviamente fatto felici i fan di questo videogioco che ora possono finalmente effettuare il pre order di questa edizione limitata del controller per PlayStation.

Di cosa si tratta

Questo controller è una versione esclusiva che celebra il carismatico protagonista del videogioco in arrivo per l’appunto il 6 settembre, il suo design richiama proprio quello del personaggio protagonista del titolo e mostra dei dettagli azzurri sull’impugnature accompagnati da linee futuristiche e i caratteristici occhi del robottino impressi sul touch pad, ovviamente i dettagli non si fermano solo sull’estetica, avremo infatti le funzionalità di DualSense sfruttate al massimo come ad esempio il feedback aptico e i grilletti Adattivi, infatti con questo titolo riusciremo a percepire letteralmente le superfici su cui il protagonista corre scivola come ad esempio i metalli o le consistenze viscide, cosa che renderai gameplay molto più immersi rispetto al normale.

Ovviamente si tratta di un prodotto indicato in primis per gli appassionati del titolo che non vedono l’ora di poterlo giocare a settembre, sicuramente l’oggetto è rivolto a chi apprezza l’innovazione tecnologica e desidera sperimentare il massimo dell’immersività offerta da PlayStation 5, al netto il prodotto unisce funzionalità ad un aspetto perfetto per i collezionisti.

Per quanto riguarda l’acquisto e il pre order di questo controller, al momento quest’ultimo è disponibile solo presso alcuni rivenditori, il prezzo è fissato a 79,99 € e le quantità sono limitate, di conseguenza se siete interessati all’acquisto dovreste affrettarvi per non perdere l’occasione di avere tra le mani un prodotto unico in edizione limitata, anche su Amazon il prezzo è fissato a quello indicato sopra.