La notizia dello sviluppo della PS5 Pro è ormai ampiamente accettata anche se manca ancora una conferma ufficiale da parte di Sony. A tal proposito sono emersi, ulteriori indizi rafforzando l’ipotesi dell’esistenza della nuova console. Una delle ultime indiscrezioni proviene dall’utente X e modder The Bomberboi. Quest’ultimo ha dichiarato di aver scoperto un riferimento alla PS5 Pro all’interno del codice della versione aggiornata di No Man’s Sky.

In dettaglio, The Bomberboi, appassionato del gioco di simulazione spaziale sviluppato da Hello Games, ha individuato un preset grafico denominato “Trinity“, che si presume sia il nome in codice della PS5 Pro. Nel suo post su X, l’utente ha comparato i dati del preset “Trinity” con quelli del preset della PS5 standard.

Emerso il nome in codice della nuova PS5 Pro?

Dal confronto emergono alcune differenze specifiche. I valori modificati riguardano principalmente l’aumento della risoluzione e la qualità dell’acqua. Anche se tali modifiche non rappresentino un cambiamento radicale nell’ottimizzazione grafica del gioco, puntano comunque a migliorare la nitidezza delle immagini e la fluidità delle animazioni. In particolare, per le superfici acquatiche. Ciò suggerisce che la PS5 Pro potrebbe offrire un’esperienza visiva più raffinata.

È importante sottolineare che tali informazioni devono essere prese con cautela. Il preset grafico scoperto potrebbe essere una configurazione provvisoria o un test interno. Ciò soprattutto considerando che il lancio della PS5 Pro è ancora lontano, previsto approssimativamente tra un anno. Le speculazioni sul debutto della console sul mercato variano. Alcuni suggeriscono il 2025, mentre l’insider Tom Henderson ha recentemente indicato la possibilità di un lancio entro la fine del 2024.

Tali scoperte e speculazioni alimentano l’interesse e l’attesa tra i fan della console di Sony. Quest’ultimi, infatti, sono desiderosi di vedere quali miglioramenti e innovazioni porterà la PS5 Pro. Anche se al momento manca un annuncio ufficiale, le indicazioni emerse dipingono un quadro promettente per la nuova console.