Con l’arrivo dell’estate, PosteMobile lancia un’offerta imperdibile per chi cerca un piano telefonico completo e conveniente. La promozione “Creami Extra Wow 150” è disponibile a soli 6,99€ al mese. Essa include una serie di vantaggi che la rendono particolarmente allettante. Tale promo comprende chiamate ed SMS illimitati e ben 150GB di dati in 4G+. Una combinazione che consente una navigazione internet fluida e senza preoccupazioni. La velocità di connessione arriva fino a 300 Mbps. Mentre la copertura 4G di PosteMobile copre oltre il 99% del territorio italiano. Per attivarla, gli utenti devono completare la procedura online, con un costo di 20€. Quest’ ultimo comprende 10€ per l’acquisto della SIM e 10€ per la prima ricarica. È importante notare che l’attivazione online è l’unica modalità disponibile per accedere a questa offerta. Dunque inutile la visita ai punti vendita fisici.

PosteMobile: scadenza imminente e benefici inclusi

Il tempo per approfittare di questa straordinaria offerta sta rapidamente scadendo. PosteMobile ha ormai fissato la data di conclusione della promozione a breve. Rendendo i giorni rimanenti fondamentali per coloro che desiderano ottenere questo piano a un prezzo così competitivo. Oltre ai principali vantaggi indicati, la promozione include anche una serie di servizi utili, finalizzati a rendere ancora più attrattiva la vostra esperienza d’uso. Parliamo delle opzioni “Ti cerco” e “Richiama ora“, che permettono di gestire le chiamate perse e di richiamare chi ha tentato di contattarci. Sono previsti anche l’avviso di chiamata per non perdere mai una telefonata importante e il controllo del credito residuo tramite il numero 401212. In più, l’offerta prevede la possibilità di utilizzare la funzione hotspot. Così da consentire di condividere la propria connessione internet con altri dispositivi, senza costi aggiuntivi. Insomma, tutto ciò rappresenta un’opportunità importantissima per chi cerca un piano telefonico completo e vantaggioso. Quindi con la scadenza ormai alle porte, è essenziale agire rapidamente per non perdere l’occasione di sottoscriverla. Chi primo arriva…