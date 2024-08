Google Chrome è alle prese con una nuova funzione che potrebbe tornare utile soprattutto per i piccoli creatori e gli editori. Si tratta di un nuovo supporto dedicato ai micropagamenti. Cosa cambia nello specifico? Al momento su Google Chrome molti siti sono supportati da entrate pubblicitarie. Ciò significa che più persone li visitano più aumentano i guadagni. Tale situazione potrebbe presto cambiare.

Tale cambiamento si presenterà con l’aggiunta dei riassunti forniti dall’intelligenza artificiale. Tale sistema potrebbe rendere “inutili” molti siti web poiché gli utenti potranno ottenere in modo molto più immediato le risposte che cercano. Dettaglio che potrebbe causare un certo malcontento. Per evitare ciò Google sta lavorando ad un nuovo sistema di monetizzazione.

Su Google Chrome arriva un’importante novità

Secondo quanto riportato sembra che l’azienda di Mountain View intenda lavorare su un nuovo sistema che permetta ai siti di guadagnare. Si tratta di una soluzione che permetterà agli individui di pagare in modo diretto le pagine web per visionare i contenuti pubblicare Google Chrome.

Nel dettaglio, sembra che si intenda offrire ai proprietari dei siti un modo “nativo” per posizionare i contenuti disponibili tramite paywall. Una volta disponibile, il sistema permetterà di utilizza un elemento di monetizzazione per i contenuti. una soluzione che permette ai proprietari di siti di aggirare le commissioni e dunque arrivare a guadagnare anche più di prima con la presenza degli annunci pubblicitari. Un’opzione che potrebbe diventare particolarmente allettante per sviluppatori e creatori di contenuti.

Al momento, suddetto sistema è solo alle fasi iniziali. Dunque, non è ancora possibile stabilire con certezza se verrà implementato o meno. Inoltre, nel corso del tempo, Google potrebbe apportare diverse modifiche cambiandone le impostazioni in base ai feedback ottenuti dai test. Per poter avere maggiori informazioni sulla nuova funzione per Google Chrome e il suo rilascio è necessario attendere dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda di Mountain View.