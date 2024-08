Iliad: una promo Flash diventa GIGA, ci sono 3 offerte fino a 250GB

Non c’è gestore migliore di Iliad in questo momento e i dati lo dimostrano in pieno. Questo provider sta scrivendo la storia della telefonia mobile moderna, soprattutto durante questa estate.

Al momento sul sito ufficiale sono disponibili tutte e tre le offerte migliori, quelle che stanno andando per la maggiore. Ovviamente bisogna ricordare che quando si tratta di Iliad non c’è alcun tipo di restrizione: qualsiasi sia il gestore di provenienza, gli utenti possono scegliere una delle sue offerte liberamente.

Iliad: cosa c’è nelle offerte di agosto 2024, ecco le migliori in assoluto

Il mondo dei gestori mobili si inchina ancora una volta al cospetto di Iliad, il gestore migliore del momento ormai da tempo. Secondo quanto riportato infatti l’azienda sta riportando una vittoria schiacciante anche durante questo mese di agosto con le sue tre offerte migliori.

La prima disponibile sul sito ufficiale, che è già stata vista tempo addietro, si chiama Giga 120. Al suo interno chi la sceglie può trovare minuti senza limiti verso ogni gestore mobile e fisso, 1000 messaggi verso tutti e infine anche 120 giga in connessione 4G. Segue ora la Giga 250, un’offerta mobile che gli utenti hanno visto materializzarsi improvvisamente dopo il lancio della Flash 250. Quest’ultima, arrivata al suo ultimo giorno di disponibilità, si è trasformata proprio nella Giga 250, offerta incredibile che riesce ad includere al suo interno 250 giga in 5G tutti i mesi. Ovviamente non mancano i minuti e gli SMS senza limiti verso tutti, il tutto per un prezzo di soli 11,99 € al mese per sempre.

A concludere ci pensa all’ultima arrivata, la famosissima Flash 200. Non è la prima volta che Iliad lancia questa soluzione e infatti gli utenti la attendevano con trepidazione. Al suo interno chiunque la sceglie pagando 9,99 € al mese per sempre, trova minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti verso tutti con 200 giga in 5G ogni mese.