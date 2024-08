La nuova famiglia Pixel di Google è ormai pronta al debutto ma a pochi giorni dall’evento fissato dal colosso di Mountain View emerge in rete una foto che permette di osservare dal vivo il nuovo Google Pixel 9 Pro Fold.

Lo smartphone è stato immortalato mentre utilizzato da qualcuno in una delle sedi di Starbucks a Taiwan. L’immagine, diffusa in rete da Android Authority, mostra il retro dello smartphone dando così la possibilità di conoscere quella che sarà la forma del comparto fotografico e la struttura complessiva del dispositivo.

Google Pixel 9 Pro Fold: cosa sappiamo sul prossimo pieghevole

Come mostrato dall’immagine, il Google Pixel 9 Pro Fold ha un comparto fotografico quadrato dalle dimensioni non indifferenti, con una parte superiore a forma di pillola entro la quale sono inseriti dei sensori e due ulteriori fori in basso.

La differenza tra il pieghevole in arrivo e i restanti dispositivi della serie Pixel 9 diventa così evidente, vista la scelta dell’azienda di abbandonare il tipico comparto fotografico posizionato in una porzione della scocca posteriore sopraelevata, che va a coprire interamente la parte superiore dello smartphone. In questo caso, inoltre, è possibile notare lo scarso spessore degli obiettivi rispetto alla cover ufficiale, segno che Google opterà per un design del tutto diverso da quello pensato per il Pixel 9 e 9 Pro. La struttura dello smartphone è complessivamente molto sottile e le dimensioni decisamente generose.

Per osservare meglio il dispositivo sarà necessario attendere ancora qualche giorno ma il suo costo è già trapelato. Google potrebbe proporre il suo pieghevole di nuova generazione a un costo di 1799,00 euro. La spesa non lascia indifferenti ma segna una differenza non del tutto irrisoria rispetto al Samsung Galaxy Z Fold 6, attualmente disponibile a partire da 2099,00 euro. Google potrebbe così sferrare un duro colpo al suo rivale, che a breve dovrà fare i conti con un dispositivo dalle funzionalità decisamente interessanti.