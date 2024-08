Sta per arrivare, dopo più di un anno, un nuovo aggiornamento per Google Authenticator. Quest’ultimo passa ora alla versione 7.0 ed è disponibile per gli utenti sul Play Store dell’operatore di Mountain View. Il nuovo aggiornamento introduce Material You insieme ad altre funzioni utili.

La nuova versione di Google Authenticator per il momento sembra che sia disponibile solo per un numero limitato di utenti. Solo con il tempo e le dovute analisi, Google potrebbe procedere con la diffusione per tutti gli utenti. Al momento però non sono state rilasciate informazioni riguardo la data di lancio ufficiale. Mente attendiamo conferme, scopriamo quali sono le novità in arrivo.

Google Authenticator: cosa cambia?

La prima novità riguarda la possibilità di effettuare ricerche nella schermata principale. Per accedere a tale opzione basta utilizzare la barra posizionata in alto. Mentre la barra laterale presenta ora angoli più curvi. È presente anche un’opzione che integra opzioni che permettono il trasferimento dei codici, indicazioni sul funzionamento ed anche la sezione “aiuto”.

Tra le novità attese, c’è la possibilità di selezionare “Schermata privata” all’interno delle “Impostazioni”. Quest’ultima permette di limitare l’accesso a determinate app selezionando la metodologia di blocco che si preferisce.

Cambia anche la schermata che si occupa della scansione dei codici QR. In questo caso, viene introdotta l’opzione per attivare il flash presente nell’angolo destro in alto.

Riguardo le diverse opzioni introdotte sulla gestione dei dati, Google assicura che il sistema non salverà alcuna informazione degli utenti. Dunque, le immagini e i codici che vengono scansionati restano al sicuro.

È importante sottolineare che ci sono anche diversi fattori migliorabili. A tal proposito, è possibile notare che in diverse aree dell’app, anche nella schermata iniziale di benvenuto, vengono presentate frasi metà in inglese e metà in italiano. Prova che Google sta ancora lavorando ad una serie di miglioramenti da apportare.