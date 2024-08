Kena Mobile è ormai noto per le sue offerte vantaggiose e ricche. La sua notorietà però non è esente da pecche. A tal proposito, di recente, è emerso un problema riguardo l’attivazione delle nuove SIM. Quest’ultime hanno presentato alcuni disservizi per la procedura online tramite video identificazione. Le schede coinvolte, infatti, non funzionavano correttamente. Ciò ha causato ritardi nell’intero processo.

Disservizi per l’attivazione delle SIM Kena

Gli utenti hanno annunciato alcuni ritardi registrati nell’attivazione delle SIM dell’operatore. Ciò ha portato alla realizzazione da parte di Kena del problema relativo alle proprie schede. Le SIM sono state poi, ovviamente, attivate, ma la problematica ha causato ugualmente inconvenienti per gli individui coinvolti.

Per tale motivo, Kena ha mandato a tutti i clienti interessati un SMS in cui si scusa per l’accaduto. Inoltre, l’operatore virtuale ha garantito che è a lavoro per risolvere il problema e ridurre le code per il processo di attivazione. E non è tutto. Per farsi “perdonare” per l’accaduto, Kena ha deciso di regalare a tutti gli utenti che hanno dovuto attendere per l’attivazione della SIM un “regalo”.

Quest’ultimo è stato presentato a tutti sotto forma di GIGA per la navigazione internet. Nel messaggio inviato dall’operatore non viene specificato il quantitativo di dati che verranno rilasciati gratuitamente. Secondo quanto riportato da alcune fonti, tra cui MondoMobileWeb, sembra che si tratti di 100GB. Gli utenti avranno tempo 30 giorni per poterli utilizzare.

Inoltre, è importante sottolineare che i GIGA offerti agli utenti che hanno subito i ritardi per l’attivazione delle SIM Kena, verranno concessi gratuitamente anche a tutti coloro che hanno assistito a ritardi relativi alle consegne delle schede. È un intervento che dimostra l’attenzione dell’operatore verso i suoi utenti e la loro soddisfazione. Ritardi di questo tipo possono rappresentare intoppi fastidiosi. Il “premio” fornito da Kena rappresenta una piccola ricompensa per l’inconveniente subito.