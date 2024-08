Il sistema di infotainment, Android Auto, usato da milioni di utenti sta per ricevere un nuovo aggiornamento. È una tendenza comune di Google quella di rilasciare costanti aggiornamenti per rendere il proprio sistema aggiornato e all’avanguardia. Inoltre, gli utenti possono così approfittare di un’opzione di guida che li accompagni nei loro viaggi in auto con tutti i confort. A tal proposito, Google ha avviato il rilascio di una nuova versione per Android Auto per gli utenti Beta.

Google rilascia un aggiornamento per Android Auto

Come già accaduto, l’azienda di Mountain View non ha rilasciato un changelog dettagliato di tutte le novità previste con il nuovo aggiornamento. Secondo le prime indiscrezioni non sono state introdotti cambiamenti significativi nell’ultima versione stabile.

Un dettaglio che ricorre spesso. Capita che le nuove funzioni, infatti, vengano rilasciate lato server casualmente e non con gli update delle nuove versioni. Ciò non significa che il nuovo aggiornamento non presenti novità. Con le nuove versioni di Android Auto, Google rilascia miglioramenti che vanno a lavorare sulla stabilità e l’affidabilità del sistema. Inoltre, sono presenti diverse correzioni relative ai bug segnalati dagli utenti stessi.

Anche se possono sembrare minimi, in realtà si tratta di cambiamenti importanti. Quest’ultimi, infatti, rendono l’app di Android Auto molto più sicura. Dettaglio che garantisce agli utenti di accedere ad un servizio di infotainment adatto a tutte le loro esigenze.

La versione beta, come noto, è accessibile solo per un numero limitato di utenti. Gli altri automobilisti devono aspettare che le novità vengano rilasciate anche nella versione stabile per approfittarne. C’è anche una seconda opzione. Gli utenti possono accedere al programma Beta per Android Auto tramite il portale APKMirror. In tal modo è possibile procedere con il download e l’installazione dell’ultima versione disponibile. Al momento, dunque, le novità sono accessibili solo per alcuni utenti. Bisogna attendere comunicazioni ufficiali da Google per sapere quando verrà rilasciato l’aggiornamento sulla versione stabile dell’app Android Auto.