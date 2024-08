CoopVoce: le offerte migliori disponibili partono da 5,90 EURO

Tra i migliori gestori c’è una sana competizione e questo periodo potrebbe essere quello chiave per il lancio in vista dei mesi autunnali. CoopVoce ne sa sicuramente qualcosa. Il gestore mobile virtuale che domina il mondo della telefonia da anni a questa parte, forte della sua campagna di giugno e luglio, gode ancora di offerte clamorose.

CoopVoce distrugge la concorrenza con le sue promo EVO, eccole qui

Quando i gestori virtuali riescono a tirare fuori il meglio da se stessi, non ci sono dubbi: possono solo vincere. Tra le aziende più gettonate nel settore non può che esserci anche CoopVoce, un colosso assoluto che ha dato i natali alla battaglia che si sta avendo quotidianamente nel mondo della telefonia mobile. Fu infatti proprio CoopVoce il primo gestore virtuale a far capire ai classici provider di avere un problema.

Al momento sul sito ufficiale dell’azienda ci sono due offerte che di sicuro piaceranno al pubblico. In primo luogo non si può che parlare della sempreverde offerta EVO 200, una soluzione vista a più riprese che è ancora disponibile con il solito prezzo di 9,99 € al mese per sempre. Chi la sceglie e sa benissimo che al suo interno troverà minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti e ben 200 giga in 4G.

Non finisce però qui, dal momento che CoopVoce ha ritenuto opportuno lanciare un’altra offerta proprio durante gli scorsi giorni. Dopo aver salutato la soluzione mobile da 150 giga, è una ancora più accessibile dal punto di vista del prezzo: la nuova EVO 50. Questa, che ha un prezzo straordinario di 5,90 € al mese per sempre, sarà disponibile fino ai primi giorni di settembre.

Al suo interno, chi la sottoscrive, trova un corrispettivo di 1000 messaggi con minuti senza limiti e 50 giga in 4G per la navigazione sul web. Chi la sottoscrive entro il 4 settembre, può avere 25 € di traffico telefonico in regalo.