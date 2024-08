CoopVoce: 200 GB al mese con meno di 10 EURO, la super promo EVO

Secondo quanto riportato, i prezzi questa volta sono ancora più interessanti e alla mano, soprattutto per chi arriva da esperienze in cui ha speso tanto. CoopVoce vuole usare il periodo estivo per ricostituire la sua leadership, che è un tempo era in contrastata ma che oggi ha trovato di fronte un vero ostacolo come quello fatto dai gestori virtuali e da Iliad. Stando a quanto visto ultimamente, sono moltissime le persone che stanno scegliendo le offerte di CoopVoce.

Rispetto ad un tempo è molto più semplice cambiare gestore, visto che le pratiche per la portabilità sono nettamente diminuite e i processi sono diventati più veloci. All’interno delle offerte del provider ci sono poi tutti i contenuti migliori, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga e c’è un’offerta unica nel suo genere.

CoopVoce batte tutti con la sua EVO 200: ecco quanto costa e cosa offre

Come è stato possibile vedere anche in passato, c’è sempre il periodo in cui i gestori più forti tornano alla carica. Ovviamente è sempre difficile arginarli ed è per questo che i gestori virtuali stanno cercando di utilizzare le loro offerte migliori per alzare il muro difensivo. Secondo quanto riportato, questa volta sarà veramente difficile mettere i bastoni tra le ruote ad una realtà come CoopVoce che infatti ha ritenuto opportuno lanciare delle offerte mobili mai viste prima d’ora.

Al momento sul sito ufficiale del provider virtuale c’è una soluzione davvero straordinaria, ovvero la EVO 200. Al suo interno questa proposta garantisce al pubblico tutto ciò che serve per riuscire a non avere mancanze. Basta infatti una somma di 9,90 € al mese per sempre per poter avere a disposizione innanzitutto minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi verso tutti. L’offerta conclude con la presenza di ben 200 giga in 4G al suo interno. Non ci sono costi aggiuntivi da pagare.