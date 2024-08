Google è pronta al lancio di diversi nuovi dispositivi. Tra questi spicca la nuova serie di Pixel Watch 3. Sono diverse le anticipazioni trapelate nelle ultime settimane. Come, ad esempio, la presenza di due versioni, una da 41 mm e l’altra da 45. Dettaglio comune ad entrambi modelli sarà l’ultima versione di Wear OS.

È proprio su quest’ultima su cui si basano alcune voci davvero interessanti. Sembra infatti che potrebbe riservare agli utenti una sorpresa davvero utile.

Novità in arrivo con Wear OS 5.1

Secondo quanto riferito online sembra che la nuova versione di WearOS potrebbe basarsi sul nuovo Android 15. Wear OS 5 ha debuttato lo scorso maggio e, come è noto, si basa sulla versione precedente, Android14. Molti utenti hanno avuto modo di testarlo su alcuni dispositivi Samsung, come il Galaxy Watch Ultra e il Watch7.

Sembra però che il team di sviluppatori di Google sia già a lavoro per la realise successiva. I primi test per Wear OS 5.1 sono stati effettuati sul dispositivo indossabile Pixel Watch 2. Dettaglio che prova lo sviluppo della nuova versione.

Non sorprende che Google stia già guardando avanti, è una tendenza comune. Ciò che ha sorpreso molti è la voce che ipotizza la presenza del nuovo Android 15 sulla nuova versione Wear OS 5.1. Se così fosse, non si tratterebbe di un semplice aggiornamento intermedio. Si tratterebbe, piuttosto, di un vero upgrade. Quest’ultimo includerebbe una serie di nuove funzioni per i dispositivi indossabili.

Ovviamente, come anticipato, si tratta di voci. Dunque, non è possibile affermare qualcosa con certezza. Per farlo è necessario attendere notizie ufficiali da parte dell’azienda di Mountain View. In molti sperano che con l’arrivo del lancio del nuovo Pixel Watch 3, Google rilasci alcune dichiarazioni sulla nuova versione Wear OS 5.1 su cui sta lavorando. Non resta dunque che attendere i futuri sviluppi e dichiarazioni da parte di Google che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.