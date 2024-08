TIM Power Special: l'offerta da 300 GB in 5G seguita da due super promo

È ormai chiaro a tutti che la volontà di TIM è quella di spadroneggiare in giro per l’Italia con le sue offerte di telefonia mobile che di certo non le mandano a dire. Il colosso infatti gode di soluzioni straordinarie che riescono a mettere in ginocchio tutte le altre realtà, soprattutto perché c’è un aspetto su cui il provider è leader: la grande qualità. TIM negli anni ha sempre elaborato delle nuove soluzioni per riuscire a fare breccia nel cuore degli utenti che in un certo qual modo hanno potuto capire quanto fosse interessante sottoscrivere un’offerta delle sue.

Al momento di soluzioni ottime ce ne sono in particolare tre che fanno capo alla stessa gamma che tutti conoscono come Power. Già alla fine del 2023 aveva fatto capire la sua volontà: TIM voleva dominare e ci riuscì senza troppi problemi.

TIM batte nettamente la concorrenza con delle offerte clamorose, ecco le tre Power

Difficilmente qualcuno potrà trovare di meglio rispetto alle offerte di TIM, tutte appartenenti alla gamma Power. Si parte con una proposta che costa ogni mese solo 6,99 €, un vero e proprio vantaggio.

La nuova Power Iron mette tutto a disposizione, a partire dai minuti senza limiti verso tutti fino ad arrivare a 200 SMS. Ovviamente non finisce qui visto che ci sono 150 giga in 4G per navigare sul web. Altra offerta, quasi gemella dell’ultima, si chiama Power Supreme Easy. Con il suo prezzo di vendita, che equivale a 7,99 € al mese, questa offre gli stessi minuti e messaggi ma con 200 giga in 4G ogni mese.

A chiudere il tutto ci pensa l’offerta regina, quella che probabilmente può tenere sotto scacco tutto il mondo della telefonia mobile: la Power Special. Al suo interno sempre i soliti minuti e messaggi ma questa volta con 300 giga in 5G al seguito. Il prezzo di soli 9,99 € al mese.