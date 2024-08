Google Foto è al centro di una serie di aggiornamenti che introducono servizi utili per tutti gli utenti con smartphone Android. Nello specifico, stanno per arrivare due interessanti novità. La prima riguarda gli album e i commenti che è possibile lasciare. Nello specifico la novità riguarda la gestione dei commenti che potrebbero presto essere modificati. La seconda novità riguarda, invece, l’aggiunta di nuovi possibili filtri riguardanti la ricerca con l’uso di parole chiave. Vediamo i dettagli delle novità in arrivo.

Google Foto: dettagli sul nuovo aggiornamento

All’interno dell’app nella versione 6.94 sono presenti alcuni flag che, se abilitati offrono la possibilità di visualizzare una barra dei commenti. Quest’ultima è mobile quando si visualizzano gli album salvati su Google Foto. Fino ad ora, gli utenti dovevano selezionare l’icona a forma di fumetto per poter commentare i contenuti caricati. Dopo averla selezionata si viene aperta la sezione che offre agli utenti la possibilità di inserire il testo che si intende aggiungere.

Con il nuovo aggiornamento, il processo viene semplificato. Verrà introdotta una nuova barra che poterebbe permettere di commentare le foto senza dover passare per troppe tappe. Si tratta di una nuova opzione che, se introdotta potrebbe facilitare di molto le interazioni con i contenuti caricati su Google Foto.

La seconda novità, invece, come anticipato, riguarda la presenza di nuovi filtri. Anche quest’ultimi sono stati scovati nella versione 6.94 di Google Foto. Nel dettaglio si tratta di due filtri. Il primo è denominato come “Più recente”. Il secondo filtro è identificato come “Migliore”. Mentre il primo organizza i contenuti in ordine cronologico, il secondo fa riferimento alle parole chiave. Quest’ultimo filtro permette agli utenti di trovare contenuti su Google Foto in base alla pertinenza della query che è stata digitata dall’utente.

Al momento, suddette novità sono state scovate attraverso dei frammenti di codice. Dunque, non è ancora chiaro quando e se verranno implementate su Google Foto.