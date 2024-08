WhatsApp: la funzione che azzera le notifiche in un attimo

Quante sono le notifiche che ti arrivano sul cellulare ogni minuto? Tante? Non smette mai di suonare? Direi che ormai possiamo dire che ci sia una vera e propria invasione a causa di tutte le app che utilizziamo. Ogni giorno siamo infatti bombardati da messaggi provenienti da app come WhatsApp, Instagram e molte altre, che non smettono mai di squillare e vibrare. A volte, tutto ciò che desideriamo è un po’ di tranquillità, almeno in questi giorni di piena estate, ma quelle icone rosse sono lì a chiamarci come il canto di una sirena e ci disturbano.

Per chi è stanco di gestire tutte le notifiche, deve sapere che WhatsApp ha una funzione nascosta che permette di contrassegnare tutti i messaggi come letti con un semplice gesto. Ma come? Non serve molto, basta aprire l’app, scorrere brevemente verso il basso per far apparire la barra di ricerca, e tenere premuto il filtro “Tutti” per un solo secondo. A questo punto, si può cliccare sull’opzione “Segna come letto” per far sparire tutte le notifiche in un colpo solo. Tranquilli, questa funzione è disponibile sia per dispositivi Android che iOS e funziona anche con i filtri “Preferiti” e “Gruppi”, quindi la si può utilizzare praticamente sempre.

Non solo notifiche ma anche gestione eventi con WhatsApp

Oltre a questa utile funzione, WhatsApp ha per voi una nuova utilissima modalità per gestire gli eventi nei gruppi. Premendo il segno “+” accanto alla barra di testo in una chat di gruppo, si può selezionare l’opzione “Evento”, poi inserire le informazioni necessarie e fissarlo in cima alla chat. In questo modo, tutti i membri possono accedere facilmente ai dettagli e interagire senza interferire per forza con il resto delle conversazioni. Per chi desidera un maggiore controllo, WhatsApp ha quindi tante opzioni. C’è sempre qualcosa di utile in questa ricchissima e completa app divenuta la nostra migliore amica, come anche la possibilità di silenziare chat o personalizzare toni di notifica.