Jaguar: i dettagli sulla futura gamma elettrica di lusso

Jaguar ha rivelato nuovi dettagli sulla sua futura gamma di veicoli elettrici di lusso che dovrebbe debuttare il prossimo anno. La decisione di svelare la gamma negli Stati Uniti sottolinea l’importanza strategica di questo mercato. Il direttore del prodotto, Nick Glover, ha evidenziato che, pur mantenendo la il suo tocco britannico, il marchio cerca di dimostrarsi forte a livello globale. Il mercato statunitense, con le sue dimensioni, è probabilmente più importante per il brand.

Glover ha anticipato che i nuovi modelli richiameranno i nomi storici del marchio, integrando elementi del passato con una visione futura. Il direttore del design, Massimo Frascella, ha poi confermato che il tradizionale “leaper” del marchio sarà rivisitato in una versione aggiornata per i nuovi modelli. La nuova gamma Jaguar cercherà di portare la società al centro del settore elettrico del lusso con sfarzo ed ecologia. Il brand vuole rispettare sì la tradizione, ma vuole anche guardare al futuro.

Jaguar si distingue da tutti gli altri brand automobilistici

La mossa di Jaguar verso l’elettrificazione completa avviene mentre altri marchi di lusso stanno rivedendo le loro strategie. Molte altre società, infatti, hanno riorganizzato i propri piano in risposta alla domanda scarsa di auto elettriche premium. Porsche, ad esempio, continuerà a produrre la Cayenne a benzina oltre il 2030. Audi invece pare si stia sta concentrando maggiormente le sue risorse sugli ibridi. Mercedes-Benz ha, da parte sue, prolungato il ciclo di vita di diversi modelli ibridi plug-in a causa delle vendite lente.

Anche JLR, la casa madre di Jaguar, ha aumentato di controparte il suo investimento per l’elettrificazione da 15 a 18 miliardi di sterline. La Jaguar cerca di sviluppare piattaforme flessibili per Land Rover, garantendo una copertura di mercato ottimale mentre gli acquirenti rimangono cauti sui veicoli elettrici. La nuova gamma cerca di scavalcare in qualche modo le altre “linee” elettriche riaffermando il marchio nel segmento di lusso, rispettando comunque la tradizione che la contraddistingue. Non dobbiamo far altro che aspettare la presentazione del prossimo anno per capire se la scelta dell’azienda sarà stata quella giusta.