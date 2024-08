A partire dal 26 luglio 2024, WindTre ha introdotto una serie di nuove promozioni dedicate agli smartphone per i nuovi clienti. Tra le principali novità, vi è la possibilità di acquistare determinati modelli a rate senza anticipo. In particolare, la promo include dispositivi come lo ZTE Blade A75 5G. Oltre al Motorola Moto e14 4G e il Nokia 3210 4G. Questi cellulari possono essere acquisiti con un finanziamento che prevede solo il pagamento delle rate mensili. Il tutto senza un anticipo iniziale. L’acquisto avviene attraverso un sistema di rateizzazione chiamato Telefono Incluso, disponibile nei punti vendita WindTre. Questo sistema richiede un contributo di attivazione di 6,99 euro e il pagamento tramite carta di credito o conto corrente bancario. Lo ZTEBlade A75-5G sarà disponibile da metà agosto. Mentre il MotorolaMoto e14 4G e il Nokia 3210-4G sono già in commercio.

WindTre: aggiornamenti sui costi e nuove proposte in 5G

WindTre ha anche aggiornato i prezzi dei suoi smartphone e modificato le offerte per i dispositivi 5G. Con la soluzione Unlimited Smart 5G, al costo di 14,99€ al mese, i clienti possono ora acquistare a rate l’Oppo Reno 12F 5G e il TCL 50 NXTPAPER 5G. Entrambi a 4,99€ al mese per 30 mesi. Anche il ZTE Nubia Focu 5G e lo ZTE BladeA75 5G possono essere ottenuti con rate e anticipo zero. In più, l’ operatore ha abbassato i prezzi per Xiaomi 14 e Xiaomi14 Ultra. I quali ora possono essere acquistati rispettivamente a 22,99€ e 34,99€ per 30 mensilità. Invece, per i pieghevoli Samsung Galaxy ZFold 6 e Z Flip6, i nuovi prezzi partono da 26€. In aumento rispetto alla promozione precedente. Infine, il programma Reload exChange ha visto un incremento del rimborso per gli smartphone usati, con le rate adeguate di conseguenza. Questi cambiamenti rimarranno validi fino al 1° settembre 2024. Salvo ovviamente ulteriori modifiche. In ogni caso, se siete interessati a conoscere altre proposte di telefonia, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.