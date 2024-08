Samsung ha depositato un nuovo brevetto incentrato su una tecnologia pensata per migliorare la qualità della vita degli utenti. Il gigante tecnologico coreano, infatti, sta lavorando ad un sistema in grado di monitorare le giornate degli utilizzatori nei contesti personali e professionali.

In questo modo, sarà possibile gestire al meglio il tempo a disposizione e raggiungere un equilibrio ottimale tra la vita personale e il lavoro. Gestendo a meglio il rapporto tra questi due aspetti, sarà possibile anche tenere sotto controllo lo stress ed evitare possibili sindrome da burnout.

Il brevetto è stato svelato da David from @xleaks7 in collaborazione con Elegant Hoopoe. Nella descrizione del documento è possibile scoprire che i device Samsung potranno tracciare ed identificare in maniera precisa le attività lavorative e quelle personali.

Samsung ha brevettato una tecnologia che permetterà di monitorare il work life balance per gestire lo stress legato al lavoro che prende il sopravvento sulla vita privata

Attraverso l’analisi delle informazioni disponibili, sarà possibile calcolare il tempo dedicato all’uno o all’altro aspetto, ottenendo dei report chiari e di facile lettura. Il sistema si baserà sulla posizione dell’utente per determinare se si trova sul posto di lavoro o al di fuori a cui verrà associato il tempo trascorso in una determinata location.

A supporto dell’analisi, ci saranno anche le app utilizzate che permetteranno di determinare quali sono le attività svolte dell’utente. Sincronizzando tutti queste informazioni, verranno mostrati degli Insights che permetteranno di stimare come è distribuito il tempo tra lavoro e vita privata.

Attraverso consigli e azioni dirette intraprese dall’utente, sarà possibile effettuare modifiche al proprio stile di vita e bilanciare al meglio gli aspetti professionali e personali. Trattandosi di un brevetto, non è chiaro quando Samsung deciderà di integrare la tecnologia sui propri device. Possiamo immaginare che questa sarà una delle feature presenti sulla prossima generazione di smartphone Galaxy S26 o Galaxy Watch ma bisognerà attendere maggiori dettagli a riguardo.