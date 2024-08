Samsung Galaxy Watch FE è lo smartwatch che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, un prodotto che incarna tutte le specifiche e le funzionalità dei quotatissimi Galaxy Watch, ma ad un prezzo decisamente più basso, oggi reso ancora più economico dall’ultima promozione Amazon.

Il dispositivo presenta una diagonale di 40 millimetri, perfetto per la maggior parte dei polsi, sia maschili che femminili, è disponibile in tre colorazioni differenti (nero, rosa o azzurro), con all’interno della confezione un cinturino realizzato in silicone. Questi presenta la chiusura classica, i materiali utilizzati per la sua realizzazione sono ottimi, è facilmente intercambiabile e sostituibile con tanti altri elementi che potete trovare sul mercato.

Non dimenticatevi di iscrivervi sul nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete trovare i codici sconto Amazon completamente gratis.

Samsung Galaxy Watch FE: l’offerta da non perdere

Il prodotto viene fortemente scontato giusto questi giorni di Agosto, permettendo ad un numero sempre maggiore di utenti di procedere all’acquisto. La promozione attivata prevede uno sconto di circa 28 euro sul listino originario; in altre parole il valore iniziale di 199 euro viene scontato del 14%, sino ad arrivare ad una spesa da sostenere di soli 171 euro. Potete effettuare l’ordine a questo link.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il samsung Galaxy Watch FE da 40 millimetri è uno smartphone di tutto rispetto che presenta qualche piccola chicca che lo innalza verso la fascia ancora più alta del settore: come la cassa completamente in alluminio, con tasti fisici sul lato destro dalla buonissima corsa che presentano anche finiture in contrasto in grado di innalzarne il livello qualitativo.

Non mancano chiaramente all’appello tutte le normali funzionalità di base, come il monitoraggio del benessere e del sonno, passando per una batteria che, nonostante la presenza di Wear OS, è stata migliorata in termini di autonomia complessiva, finalmente più lunga del passato.