Archer Aviation: taxi volanti a Los Angeles entro il 2026

Archer Aviation ha un nuovo piano nella manica ed anche parecchio ambizioso. La società ha l’intenzione di lanciare una rete di taxi aerei elettrici a Los Angeles entro il 2026. Tramite questi aerei vuole completamente rivoluzionare la mobilità urbana in vista dei grandi eventi sportivi che la città ospiterà nei prossimi anni. A Los Angeles, infatti, vi saranno i Mondiali di calcio del 2026, il Super Bowl del 2027 e le Olimpiadi del 2028.

La startup, specializzata in velivoli eVTOL (decollo e atterraggio verticale elettrico), intende ridurre drasticamente i tempi di percorrenza nella città nota per il suo traffico congestionato. Nel progetto, spostamenti che richiedono 2-3 ore in auto potranno essere effettuati in soli 10-20 minuti grazie ai taxi aerei di Archer. La strategia dell’azienda è quella di cercare di sfruttare le carenze infrastrutturali di Los Angeles, dove molti altri progetti non saranno completati in tempo per gli eventi sportivi.

Taxi per volare da un capo all’altro

Archer ha anche rivelato le location dei suoi vertiporti. Tra questi vi sono l’aeroporto internazionale di Los Angeles, Santa Monica, Hollywood Burbank, Long Beach ed altre aree della contea. Inoltre, un nuovo vertiporto è in costruzione presso il SoFi Stadium, in collaborazione con Kroenke Sports & Entertainment e i Los Angeles Rams. Ma come saranno questi famosi aerei taxi?

Il velivolo del progetto è eVTOL Midnight di Archer. Esso è stato creato per trasportare quattro passeggeri e raggiunge una velocità di 150 mph. Insomma, pare essere l’ideale per voli consecutivi da 20 a 50 miglia. La cosa più esaltante è che questi aerei taxi hanno un tempo di ricarica inferiore a 10 minuti. Dei “giocattolini”. Archer sta poi anche collaborando con Stellantis per costruire un impianto di produzione in Georgia. Cercheranno insieme di produrre 650 aerei taxi all’anno a partire già da un paio di mesi.

Prima di lanciare il servizio commerciale, Archer dovrà ottenere però la certificazione di tipo e di produzione dalla Federal Aviation Administration (FAA). Il lancio del servizio a Los Angeles sarà graduale, con un numero limitato di aeri taxi su poche rotte, per poi espandersi in altre città come San Francisco, Miami, New York e persino Abu Dhabi e Dubai.