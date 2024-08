Nova Launcher: futuro incerto, presto potrebbe chiudere definitivamente

L'ondata di crisi che sta colpendo il settore tech non risparmia anche le piccole realtà, Nova Launcher potrebbe chiudere

Tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android e che usano il noto sistema operativo da parecchio tempo sicuramente avranno sentito parlare dei launcher alternativi a quello ufficiale preinstallato nel device, questa tipologia di software consentiva sostanzialmente di sostituire la user interface proprietaria con una sviluppata da terze parti che magari includeva funzionalità aggiuntive e una fluidità maggiore rispetto a quella originale.

In questo contesto, il software più apprezzato di sempre è senza alcun dubbio Nova launcher, questa interfaccia ha infatti da sempre garantito agli utenti fluidità accostata a funzionalità aggiuntive che soprattutto in passato erano assenti negli smartphone Android, un passato dunque glorioso che sta lasciando spazio però ha un futuro e a un presente decisamente non degni di tale nome.

L’evidente crisi del settore tech infatti sta investendo sia le grandi realtà obbligate a sottoporre i dipendenti a ondate di licenziamenti sia le piccole realtà come appunto nuova launcher la quale sta subendo un periodo di grande sfoltimento che ha lasciato senza alcun dubbio il segno.

Un solo dipendente rimasto

Secondo alcune dichiarazioni pubbliche rilasciate da ex dipendenti, la nota società digitale avrebbe lasciato a casa centinaia di quest’ultimi riducendo l’organico letteralmente a una sola persona, nel dettaglio parliamo del suo fondatore originale nonché primo sviluppatore Kevin Barry, il quale è l’unico rimasto a lavorare al progetto e ha irrimediabilmente confermato la riduzione non solo dell’incarico ma anche dei programmi di sviluppo del noto launcher per motivi che sono ovviamente intuibili.

Ovviamente lo sviluppatore non si è potuto sbilanciare oltre in merito ai piani futuri per quanto riguarda Nova launcher, ha solo sottolineato che al momento è al lavoro sulla versione 8.1 del noto software e su altre piccole migliorie senza però parlare di grossi progetti inerente il software tanto amato dagli utenti Android, allo stato attuale, dunque capire cosa ne sarà di nuova launcher è letteralmente impossibile.