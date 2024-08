E’ facile al giorno d’oggi spendere poco sull’acquisto di uno smartwatch, anche grazie alle ottime offerte che Amazon riesce ad attivare sui migliori modelli in commercio, come nel caso di Amazfit GTR 3 Pro, un dispositivo che fa del rapporto qualità/prezzo proprio il suo punto di forza.

Il dispositivo è disponibile con una peculiarità davvero unica: il cinturino in similpelle, di colorazione marrone, che conferisce al prodotto un look decisamente molto più elegante del normale. A riprenderlo troviamo una cassa circolare in metallo con finitura di qualità, con due pulsanti rotondi fisici sul lato destro, mentre il superiore funge anche da ghiera da ruotare. Il pannello è un bellissimo AMOLED da 1,45 pollici di diagonale, completamente touchscreen ed a colori, con dettagli nitidi ed una profondità della gamma dinamica da far letteralmente invidia a tutti.

Amazfit GTR 3 Pro: che prezzo su Amazon

Se volete uno smartwatch elegante, allora dovete subito fare affidamento sull’Amazfait GTR 3 Pro, che oggi costa pochissimo, pensate infatti che la spesa finale che gli utenti si ritrovano a sostenere corrisponde a soli 139 euro, approfittando al solito di garanzia legale della durata di 24 mesi, e consegna in tempi ridottissimi da parte di Amazon. Per l’acquisto vi dovete collegare qui.

Le funzioni a cui gli utenti possono accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, infatti sono presenti oltre 150 modalità di allenamento, con riproduzione della musica al polso, data la presenza di microfono e altoparlanti integrati, passando per il chip GPS (così da monitorare il percorso direttamente dal polso, senza doversi affidare minimamente allo smartphone), passando anche per la piena impermeabilità fino a 5 ATM, riuscendo ad immergerlo senza problemi, oppure monitoraggio del sonno, passi, distanze percorse, calorie bruciate e simili, limitando al massimo le difficoltà che si potrebbero riscontrare.