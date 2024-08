WhatsApp sta aggiornando significativamente la gestione delle chat di gruppo nelle Community, con l’obiettivo di migliorare la privacy e il controllo per gli amministratori. Dopo aver avviato i primi test con la versione 2.24.10.13 a maggio, la funzione è ora in fase di estensione a un numero più ampio di utenti del programma beta su Android.

La novità di WhatsApp per i gruppi

Con l’ultima versione beta, la 2.24.17.5, gli amministratori delle Community possono sfruttare nuove opzioni per gestire le chat di gruppo. Tra le principali innovazioni, emerge la possibilità di limitare l’accesso ai gruppi a membri specificamente invitati, rendendo questi gruppi invisibili agli altri membri della Community. In pratica, i gruppi saranno visibili solo a coloro che sono stati direttamente invitati e agli amministratori della Community. Questa impostazione di visibilità viene fissata al momento della creazione del gruppo e non può essere cambiata in seguito.

Questa nuova funzione rappresenta un significativo miglioramento per la privacy degli utenti, soprattutto per i gruppi che trattano argomenti delicati. L’opzione di nascondere i gruppi dal resto della Community garantisce che le conversazioni rimangano riservate e protette, evitando che informazioni sensibili vengano esposte a chi non è direttamente coinvolto. Inoltre, questo approccio consente agli amministratori di mantenere un ambiente di discussione più ordinato e focalizzato, evitando che le chat meno pertinenti appesantiscano la Community principale.

Con queste modifiche, WhatsApp punta a offrire una gestione più controllata delle comunicazioni, rispondendo così alle esigenze di privacy e organizzazione degli utenti. Gli amministratori potranno creare gruppi con specifici obiettivi senza rischiare di saturare la Community con contenuti non rilevanti per tutti.

Un’app continua evoluzione

Al momento, questa funzionalità è accessibile solo a un selezionato gruppo di beta tester su Android, ma WhatsApp prevede di rendere la funzione disponibile per tutti gli utenti nel canale stabile nelle prossime settimane. Con questo aggiornamento, l’azienda intende migliorare ulteriormente l’esperienza utente, offrendo strumenti avanzati per una comunicazione più sicura e personalizzata all’interno delle Community.