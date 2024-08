Vodafone alza il livello: le SILVER costano 7 EURO e regalano GIGA

L’arrivo in pista di un gestore è fortissimo come Vodafone è sicuramente la più grande dimostrazione di forza in assoluto nel mondo della telefonia. Secondo quanto riportato infatti le offerte del gestore stanno riuscendo a battere ogni aspettativa, soprattutto perché costano poco ed offrono il meglio. In questo momento infatti le Silver di Vodafone hanno il pallino del gioco tra le mani e vogliono mostrare tutta la loro qualità.

In questo momento è difficile trovare delle soluzioni che rispecchino tali valori tutti insieme. Proprio questo sta portando gli utenti a valutare sempre di più un ritorno in Vodafone o un arrivo per la prima volta.

Vodafone: il livello ora è più alto, ecco le grandi novità con le Silver

Partendo dalla prima soluzione, il prezzo mensile equivale ad un totale di soli 7,99 €. Chi sceglie questa offerta può avere telefonate illimitate verso tutti, 200 messaggi verso tutti e un totale di 100 giga in 4G per navigare su Internet. La seconda offerta invece vede il prezzo lievitare leggermente: costa 9,99 € al mese. Chi opta per questa seconda soluzione, può avere a disposizione gli stessi minuti ed SMS ma con 150 giga in 4G.

Le soluzioni appena indicate sono chiaramente disponibili solo per alcuni utenti. Siccome Vodafone vuole attaccare in realtà come gestori virtuali e Iliad, le Silver sono indirizzate solamente a chi proviene da questi gestori.

Vodafone vuole dare una sterzata decisiva con queste offerte e pertanto prevede anche un gran regalo per tutti coloro che scelgono. Chiunque dovesse infatti riuscire a sottoscrivere una delle due Silver, può avere ogni mese 50 giga in più da aggiungere a quelli già disponibili. Quello che bisogna fare è solo sottoscrivere il servizio di ricarica automatica SmartPay. Proprio in questo modo dunque si aumenterà la quantità dei giga. C’è anche un’altra sorpresa che forse in tanti non conoscevano: solo per il primo mese entrambe le offerte di Vodafone costeranno solamente 5 €.