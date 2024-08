Google Foto ha da poco annunciato un aggiornamento molto importante per la sua app. In particolare si tratta di una ristrutturazione completa della scheda precedentemente conosciuta come “Raccolta”. Questo cambiamento, ora denominato “Collezioni”, rappresenta un’evoluzione notevole, non solo a livello estetico ma anche funzionale. La nuova scheda è progettata per facilitare l’accesso a funzioni comunemente utilizzate come Preferiti, Cestino e Screenshot. Così da migliorare l’intuitività e l’efficienza della navigazione. Tra le modifiche più rilevanti troviamo una nuova visualizzazione denominata “Su questo dispositivo”. La quale offre un’interfaccia più chiara e immediata per visualizzare le immagini salvate. La sezione Albums è stata anch’essa ottimizzata per consentire una navigazione più fluida tra “Tutti”, “Condivisi con me” e “I miei album”. Mentre gli strumenti di utilità sono stati riorganizzati per una distribuzione più logica e funzionale all’ interno della piattaforma.

Google Foto: sviluppi futuri e reazioni degli utenti

Questo aggiornamento si colloca come una risposta a un tentativo di redesign del 2022 che era stato accolto negativamente dalle persone. Google ha sottolineato che l’obiettivo di questa nuova interfaccia è rendere la gestione e la ricerca dei contenuti molto più semplici. Il rilascio della nuova scheda “Collezioni” è già in corso per gli utenti Android e iOS. Ma dato l’ampio numero, potrebbe essere necessario un periodo di tempo variabile prima che tutti possano accedervi. Dunque si invita tutti a mantenere aggiornata la propria app e a controllare regolarmente la disponibilità delle nuove migliorie apportate.

Oltre a queste novità, Google Foto è al lavoro su una nuova funzione denominata “Spotlight”. La quale promette di semplificare notevolmente il processo di editing video. Le prime analisi dell’APK dell’app nella versione 6.94 hanno rivelato dettagli su questa nuova funzionalità. Essa infatti potrebbe rappresentare un avanzamento molto importante per coloro che desiderano modificare i propri video in modo più intuitivo e veloce. Tale sviluppo suggerisce che il colosso di Mountain View stia cercando di rispondere alle critiche passate riguardanti l’usabilità dell’applicazione. Di conseguenza punta a migliorare l’esperienza complessiva per tutti i suoi utilizzatori.