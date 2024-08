L’operatore telefonico virtuale Very Mobile è uno dei più apprezzati dagli utenti grazie alla sua fantastica proposta che ora continuerà per il resto dell’estate. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha comunicato di aver prorogato il suo catalogo di offerte di rete mobile, tra cui le super offerte appartenenti alla gamma Promo Flash. Secondo quanto comunicato dall’operatore virtuale, tutte queste offerte continueranno ad essere disponibili all’attivazione fino al prossimo 9 settembre 2024.

Very Mobile, tante super offerte ancora disponibili fino al 9 settembre per 2024

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha comunicato di aver prorogato la disponibilità delle sue offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore sembra che abbia deciso di continuare a proporre il suo portfolio almeno fino al prossimo 9 settembre 2024. Questa data sarà valida per le offerte disponibili all’attivazione nei negozi fisici autorizzati di Very Mobile.

Per quanto riguarda le offerte mobile attivabili dal sito ufficiale dell’operatore, invece, ci sarà tempo fino al prossimo 26 agosto 2024. Tra queste offerte, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità delle offerte appartenenti alla gamma Very Promo Flash. Una di queste super offerte è Very 5,99 Promo Flash Back XL. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati da utilizzare per navigare con connettività 4G.

Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Gli utenti potranno pagare un costo di soli 5,99 euro scegliendo come metodo di pagamento Ricarica Automatica. La maggior parte di queste offerte proposte da Very Mobile, comunque, sono di tipo operator attack, quindi attivabili da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui:

Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, Elimobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova, Mundio Mobile e WithU.