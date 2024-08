Vodafone: grandi offerte Silver in sconto, si parte da 7 EURO

Per Vodafone il periodo estivo è fondamentale siccome costituisce il perfetto trampolino di lancio per l’autunno e l’inverno. Proprio durante questo mese di agosto l’azienda anglosassone ha intenzione di raccogliere quanti più nuovi utenti possibile.

Farlo non sarà difficile visto che sono disponibili ancora una volta le sue offerte Silver, quelle piene di contenuti e con prezzi anche molto molto accessibili.

Vodafone domina con le sue due offerte della linea Silver, ecco quanto costano

Con Vodafone è davvero difficile sbagliare, in quanto quando si sceglie una delle sue offerte non c’è problema né di qualità, né di servizio clienti. Il celebre provider questa volta ha voluto abbinare anche una discreta convenienza al corrispettivo destinato al suo pubblico. All’interno delle sue offerte Silver infatti ci sono i migliori contenuti e per prezzi molto più vantaggiosi rispetto al solito.

La prima offerta Silver ha un prezzo mensile che corrisponde a soli 7,99 € al mese. La seconda, la migliore, costa 9,99 € al mese. La prima consente di avere minuti senza limiti e 200 SMS verso tutti con 100 giga in 4G. La seconda si spinge a 150 giga in 4G tutti i mesi.

Solo per il primo mese queste offerte avranno un prezzo straordinario e in promozione, in quanto il colosso ha deciso di abbassarlo a soli 5 €.

Non bisogna dimenticare poi anche un altro aspetto molto importante per gli utenti che scelgono Vodafone in questo frangente: l’offerta è dedicata solo ad alcune persone ben precise. L’azienda, che vuole rendere la vita difficile ai gestori virtuali e a Iliad, destina le sue soluzioni mobili solo a coloro che arrivano da tali realtà. Oltre a questo poi c’è anche la possibilità di poter avere 50 giga in più per ogni offerta scelta. Vodafone garantisce infatti a coloro che scelgono il servizio di ricarica gratuita automatica chiamato SmartPay, l’opportunità di aggiungere 50 giga alle offerte scelte.