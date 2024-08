Kena Mobile: solo 6,99 EURO al mese per sempre per 230 GIGA

Di dubbi ce ne sono pochi quando a salire in cattedra sono i gestori virtuali, i quali hanno messo sotto anche le realtà più importanti e navigate. Da diverso tempo infatti gli utenti hanno cominciato a fidarsi di queste realtà che un tempo erano piccole, ma che oggi sono più che collaudate. Non c’è più quella paura di scegliere un’azienda che non sia conosciuta da anni e anni: gli utenti sono sempre più pronti a lanciarsi in nuove avventure, tra le quali figura ovviamente anche Kena Mobile.

Questo gestore, che in un modo o nell’altro è sempre stato in grado di tenere alta la sua bandiera, sta attraversando un momento di grande forma. Chi lo conosce da tempo sa benissimo che grazie alle sue offerte mobili ma soprattutto alla sua qualità di rete, riesce a dominare senza neanche troppi problemi. Kena Mobile grazie a TIM riesce infatti a permettere una connessione ottimale dal punto di vista mobile e questo non è un mistero. Sul suo sito ufficiale ora si può vedere come la migliore offerta sia lì pronta per essere sottoscritta peraltro ad un prezzo di soli 6,99 € al mese.

Kena Mobile: la miglior promo in assoluto costa poco ed offre 230 giga

Quando le persone si recano sul sito ufficiale di Kena Mobile sanno benissimo che troveranno tanto spazio per risparmiare avendo tutto. Secondo quanto riportato infatti anche questa volta è disponibile la migliore offerta, quella che in origine offre 130 giga ma che oggi riesce ad aggiungerne altri 100. Il totale è dunque di 230 giga in rete 4G per navigare sul web, ma non finisce qui in quanto il provider garantisce anche minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS verso tutti.

Il prezzo mensile per tutti gli utenti, che peraltro dura per sempre, equivale a soli 6,99 € al mese. Oltre a questo ci sono tante altre opportunità che Kena mette a disposizione.