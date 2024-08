Kena Mobile offre ai suoi utenti una promo imperdibile

Il panorama degliitaliani diventa sempre più vasto e ricco diper tutti gli utenti che intendono cambiare gestore alla ricerca di offerte che siano al tempo stesso. A tal proposito,rappresenta un’ottima soluzione. Le sue offerte sono da sempre caratterizzate da pacchetti dati convenienti e adatti a tutte le

Con una recente promo, l’operatore virtuale ha alzato ulteriormente l’asticella. Oltre ad accedere ad una super offerta a meno di sette euro al mese Kena offre anche un buono Amazon dal valore di 10 euro. Come fare per ottenerlo?

Kena Mobile mette a disposizione un buono imperdibile

Tutti gli utenti che intendono approfittare della vantaggiosa promo messa a disposizione dall’operatore virtuale devono sottoscrivere un’offerta per i propri dati mobili. A tal proposito, Kena 6,99 rappresenta un’occasione unica.

Come suggerito dal nome, al costo di 6,99 euro, gli utenti hanno la possibilità di ottenere minuti illimitati verso tutti i numeri, sia fissi che mobili, e 200 SMS. A completare l’offerta ci sono 130GB di traffico internet in 4G. Infine, sono disponibili anche 7,5GB per navigare nei Paesi dell’Europa. Ma c’è di più. Tutti gli utenti, per il rinnovo mensile, hanno la possibilità di attivare l’opzione di “Ricarica automatica”. Chi seleziona tale opportunità avrà in omaggio altri 100 GB da aggiungere a quelli già presenti nella promo. Il tutto per un totale di 230GB mensili. Un’occasione davvero imperdibile.

Per attivare la promo Kena, è ottenere il buono Amazon di 10 euro, bisogna recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore e procedere con l’attivazione dell’offerta. Sul sito è presente l’apposita pagina dedicata, contenente tutte le informazioni utili per procedere con attenzione. Kena Mobile dimostra, con iniziative di questo genere, la propria attenzione verso gli utenti e le loro esigenze telefoniche e non solo. Al momento non è noto quanto tempo durerà la promozione con il buono Amazon; quindi, suggeriamo a tutti gli utenti interessati di procedere prima che possa scadere.