Truffa spopola sul web: colpiti migliaia di italiani e conti svuotati

Non è roba da tutti i giorni ritrovarsi di fronte ad un messaggio del genere ma tante persone purtroppo lo hanno ricevuto. Secondo quanto riportato si tratta di una nuova truffa che avrebbe messo in grande difficoltà anche gli utenti più esperti nel settore. Come si può vedere, già il modo in cui è scritta dovrebbe sollevare qualche dubbio.

Una truffa sta diventando molto virale in queste ore, ecco cosa sta succedendo con il nuovo messaggio

Stando a quanto riportato, sono davvero tante le persone che ci stanno cascando in queste ore in maniera irrimediabile. Ecco il testo:

“Ora ti distrarrò con l’intenzione di conoscerti oggi, mi chiamo Marylin, non sono limitato nelle mie azioni e fantasie.

Ho sempre voluto provare il vero grande amore violento. Unità e disciplina: questo è ciò di cui ho bisogno ora! Sono una ragazza così buona che cerca il mio padrone.

Umiliami, guarda le mie foto e parlami in faccia, puoi disturbarmi tutti i giorni che vuoi, fai quello che vuoi di me! Se sei sicuro di te stesso, allora tutto funzionerà al top.

A mia volta, non resisterò assolutamente e farò tutto quello che tu mi dirai. Stai cercando di giocare con me in questo gioco?

Continuiamo insieme nel mio profilo nuovo profilo: mi trovi con il nome Goldie_Marylin01, discutiamo le sfumature nella chat video e iniziamo il nostro nuovo gioco!

Con amore caro mio, Marylin, la tua amica del cuore“.

Dopo aver ricevuto questo messaggio e dopo aver aperto il link presente al suo interno che ha invitato gli utenti a compilare un modulo, le persone riferiscono di aver ricevuto tanti altri messaggi di questo genere anche molto più minacciosi. Purtroppo le persone non si rendono conto di aver consegnato ai malviventi i loro dati personali senza neanche farci troppo caso. L’attenzione dunque deve essere sempre alta.