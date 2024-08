Nonostante le previsioni iniziali, i Galaxy Buds3 Pro di Samsung hanno sorpreso gli acquirenti con un arrivo anticipato rispetto alla data prevista. Annunciati come auricolari di punta della casa coreana, avevano subito uno slittamento nelle consegne. Ciò a causa di alcuni problemi emersi durante il controllo qualità delle prime unità distribuite in Corea del Sud. Tra i difetti segnalati, vi erano segni di pennarello, disallineamento delle plastiche, graffi sulla custodia e cerniere allentate. Tutte problematiche che avevano costretto Samsung a rinviare le spedizioni al fine di garantire un prodotto che fosse all’altezza delle aspettative.

Galaxy Buds3 Pro: disponibilità in Italia e nuovi aggiornamenti, gli acquirenti possono stare tranquilli

Nelle ultime ore però, la situazione sembra essere cambiata in positivo. Diversi utenti, in particolare quelli residenti in Europa e negli Stati Uniti, hanno infatti iniziato a ricevere i loro ordini prima della fine del mese di agosto. Data inizialmente prevista per la disponibilità sul mercato. Nessuno dei difetti riscontrati nelle prime unità sembra essere presente nei modelli consegnati. Un segno che l’ azienda potrebbe aver risolto le criticità in modo tempestivo.

In Italia, la disponibilità dei Galaxy Buds3 Pro varia a seconda del rivenditore. Alcuni negozi hanno già iniziato a vendere i nuovi auricolari con consegna immediata. Mentre altri indicano ancora la fine di agosto come termine ultimo per le spedizioni.

Per tranquillizzare ulteriormente i futuri clienti, Samsung ha rilasciato anche un aggiornamento firmware che migliora la stabilità dell’audio. Uno degli aspetti chiave per chi utilizza gli auricolari in mobilità. Questo aggiornamento potrebbe essere una conferma che l’azienda è riuscita a risolvere i problemi in tempo record. Assicurando così ai consumatori un’esperienza di qualità superiore rispetto alle prime unità distribuite. Insomma, con il superamento di questi ostacoli iniziali, i Galaxy sembrano destinati a confermarsi come uno dei prodotti di punta del settore degli accessori true wireless.