In occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked previsto per il 10 luglio, Samsung presenterà tantissimi nuovi dispositivi. Al fianco dei Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, i cui render sono stati recentemente mostrati, il gigante coreano lancerà anche le attese Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro.

La nuova generazione di auricolari wireless porterà diverse migliorie ai modelli precedenti tra cui una qualità audio migliorata. Stando a quanto emerso fino ad ora, la serie Galaxy Buds 3 potrà contare su un nuovo codec wireless ad alta qualità che permetterà di trasmissione i flussi audio a 24 bit e 96 kHz.

Inoltre, sarà presente una funzione per la soppressione automatica dei rumori evoluta. La feature ANC adattivo permetterà di riconoscere meglio diversi scenari per i rumori di fondo e regolare la feature al livello più adatto.

I nuovi auricolari Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro non hanno più segreti, svelato anche il possibile prezzo di lancio degli auricolari di nuova generazione

In abbinamento all’equalizzatore adattivo, sarà possibile ascoltare la musica nel miglior modo possibile in ogni tipologia di ambiente. Non mancherà la funzionalità per riprodurre il suono ambientale, ottima per chi ha la necessità di sentire i rumori di fondo e non isolarsi completamente dal mondo esterno.

La connettività sfrutterà la tecnologia Bluetooth 5.4 per aumentare la banda disponibile e ridurre le interferenze. Considerando tutte queste funzionalità, la batteria delle Galaxy Buds 3 permetterà di ascoltare la musica per cinque ore continuative con ANC attivato e sei ore disattivandolo.

Per quanto riguarda le Galaxy Buds 3 Pro, Samsung indica fino a sei ore di autonomia con NC attivo e fino a sette senza. Tuttavia, entrambe le cuffie si ricaricheranno una volta inserite nel case, aumentando l’autonomia complessiva. La certificazione IP57 conferma la resistenza a polvere e schizzi d’acqua.

Il prezzo di lancio delle Galaxy Buds 3 in Corea si aggira intorno ai 150 euro mentre le Galaxy Buds 3 Pro costeranno 220 euro. Questi prezzi vanno intesi come valori al cambio attuale rispetto alla madrepatria del brand. Per scoprire il costo ufficiale in Italia, bisognerà attendere Samsung e l’evento Galaxy Unpacked.