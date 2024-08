Una foto inedita emersa in rete ha mostrato agli utenti il nuovo tri-fold di Huawei. Nell’immagine il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di Consumer BG tiene tra le mani il dispositivo. Secondo quanto evidenziato il pieghevole di Huawei avrà un display di circa 10pollici. È davvero questo il dispositivo che verrà presentato sul mercato?

È già finito il nuovo pieghevole di Huawei?

Il leaker Digital Chat Station, in un post su Weibo, ha dichiarato che quello che viene mostrato in foto è un prototipo. Quest’ultimo è stato già mostrato e conferma la presenza di alcune caratteristiche. Tra cui la doppia cerniera. È presente una prima piegatura verso l’interno, mentre la seconda verso l’esterno. Sempre secondo quanto riportato dal leaker lo spessore del pieghevole Huawei è nella media. Mentre per il processore il dispositivo dovrebbe presentare un Kirin serie 9000.

A proposito del citato spessore, sembra che tale fattore abbia causato alcune problematiche riguardo il controllo delle temperature. Uno spessore inferiore è necessario per evitare che il dispositivo da chiuso possa essere troppo ingombrante. Ciò ha comportato una diminuzione dello spezio riservato alle componenti interne. Dettaglio che ha portato ad una minor dispersione del calore e temperature più alte. Inoltre, sono stati riscontrati anche diverse problematiche legate al software del dispositivo tri-fold Huawei.

La presenza di alcuni intoppi non ha però compromesso lo sviluppo dello smartphone pieghevole. Secondo recenti dichiarazioni sembra che quest’ultimo abbia superato diversi test relativi alla resistenza. Tale dettaglio fa ben sperare riguardo l’avvicinarsi della fase di commercializzazione. Secondo Digital Chat Station, il superamento dei test potrebbe permettere al pieghevole Huawei di debuttare prima del previsto. Il leaker ha ipotizzato che il lancio possa avvenire prima della serie Mate 70 attesa per la fine dell’anno. Dunque, se tale informazione fosse vera, il nuovo tri-fold potrebbe arrivare nel giro di un paio di mesi.