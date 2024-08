CoopVoce lancia una nuova offerta che batte Iliad: ci sono tanti GIGA in 4G

Con CoopVoce è davvero facile vincere sulla concorrenza, soprattutto quando si sceglie un’offerta di quelle più importanti. Attualmente sul sito ufficiale ce ne sono alcune davvero incredibili, tra le quali ne spicca una, quella lanciata ultimamente.

Lo scopo di questo gestore, che vuole battere le aziende più navigate nel settore, è sicuramente quello di garantire qualità, quantità e un’estrema convenienza. Fin da sempre infatti sono questi i capisaldi su cui l’attività di CoopVoce si è svolta, rendendo felici gli utenti che ne sono entrati a far parte scegliendo una promozione. Il problema virtuale infatti vuole portare a casa un’estate piena di successi, esattamente come ha fatto anche l’anno scorso e l’anno prima.

CoopVoce distrugge la concorrenza e lancia la nuova EVO 50, ecco cosa include

Ogni volta che si parla dei gestori migliori sul mercato, l’attenzione ricade sempre sugli stessi. Ovviamente tra questi non può che esserci il nome di CoopVoce che è un vero e proprio colosso indistruttibile, il quale da anni non ha mai perso un centimetro sulla concorrenza.

Al momento tutta l’attenzione è sicuramente concentrata su un’offerta clamorosa, la quale ritorna ma questa volta con un prezzo più basso. Ecco la EVO 50, soluzione con cui CoopVoce vuole dominare il mercato delle offerte intermedie.

Al suo interno tutti gli utenti che la sottoscrivono possono trovare ciò che c’è di meglio, partendo con minuti senza limiti e 1000 messaggi indirizzati verso tutti i gestori. Per quanto riguarda la connessione ad Internet, la nuova soluzione di CoopVoce garantisce 50 giga in 4G per navigare ogni mese. Il prezzo è di soli 5,90 € per sempre.

Una grande opportunità che il gestore fornisce a tutti coloro che la scelgono è quella di avere 25 € di traffico telefonico gratuito. Questo significa che gli utenti che sottoscrivono l’offerta entro il 4 settembre prossimo, potranno sfruttare tale credito per avere quattro mesi gratuiti.